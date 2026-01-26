Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü: Sürücü Yaralı

Kaza Detayları

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla atarak şarampole devrildi. Olayda sürücü H.H.Ş. şans eseri yaralı kurtuldu.

Kaza, Bolvadin çevre yolu üzerindeki servis yolunda yaşandı. İddialara göre, 68 ABM 033 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetti; araç savrularak takla attı ve şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinde güvenlik önlemleri alındı; olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

