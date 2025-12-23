Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı
Jandarma operasyonunda 26 hap ve 3 tabanca ele geçirildi
Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kent merkezinde düzenlediği operasyonda bir adrese baskın yapıldı.
Aramada 26 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan Ö.K. gözaltına alındı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
