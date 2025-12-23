DOLAR
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabancalarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da jandarma operasyonunda 26 uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; şüpheli Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:56
Jandarma operasyonunda 26 hap ve 3 tabanca ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kent merkezinde düzenlediği operasyonda bir adrese baskın yapıldı.

Aramada 26 adet uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalanan Ö.K. gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

