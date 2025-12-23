DOLAR
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı

Şırnak'ta eş zamanlı operasyonda piyasa değeri 2 milyon 630 bin TL olan kaçak ürünler ele geçirildi; 11 şüpheli gözaltına alındı, 2 firari aranıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:58
İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı operasyonu

Şırnak'ta kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 630 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ayrıca 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, operasyona katılan ekiplere hitaben, "Bu operasyon ile birlikte kaçak ürünlerin girişini sağlayarak ve maalesef ülkemize dağıtım yapmaya çalışan kişileri inşallah hep birlikte yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

