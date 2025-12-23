Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş zamanlı operasyonu

Şırnak'ta kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 630 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ayrıca 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, operasyona katılan ekiplere hitaben, "Bu operasyon ile birlikte kaçak ürünlerin girişini sağlayarak ve maalesef ülkemize dağıtım yapmaya çalışan kişileri inşallah hep birlikte yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

