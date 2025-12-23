DOLAR
Nevşehir'de Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1'i Ağır 3 Yaralı

Nevşehir'de Ürgüp Bozcaköy yakınlarında otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır olmak üzere 3 yaralı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:09
Nevşehir - Kayseri karayolu Ürgüp ilçesi Bozcaköy yakınlarında meydana gelen kazada, karşı şeride geçen otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, 38 AG 416 plakalı otomobilin sürücüsü M.Ü. direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada otomobil, sürücüsü Y. D. olan 16 NPR 78 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver Ünlü, F.K. ve S.E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastane ve Soruşturma

Yaralılar, Nevşehir ve Ürgüp Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Münevver Ü. (57), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

