Arnavutköy'de KİPTAŞ Konutunda Elektrik Kaynaklı Yangın, Blok Boşaltıldı

Arnavutköy'de KİPTAŞ Konutunda Elektrik Kaynaklı Yangın

Blok sakinleri panik içinde tahliye edildi

İstanbul Arnavutköy'de bulunan KİPTAŞ konutlarındaki bir dairede çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, bina sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi KİPTAŞ Konutları'nda başladı. Edinilen bilgiye göre, B10 blok -1. katta, blok görevlisine ait dairede elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu derhal itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı bildirilmezken, dairede maddi hasar meydana geldi ve blokta yaşayanlar tedbir amaçlı binayı boşalttı.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden yapılacak açıklamalar bekleniyor.

