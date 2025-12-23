İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetimler sonucu bir dizi usulsüzlük tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, insan ticareti çerçevesinde çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne odaklandı.

Denetim Bulguları

Yapılan kontrollerde toplam 11 şahıs sorgulandı ve 6 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. İncelemelerde ayrıca 7 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve 6 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.

İşlem ve Teslim

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

