DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında

İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına yapılan denetimde 11 kişi sorgulandı; 6 yabancı kadın deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:52
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında

İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetimler sonucu bir dizi usulsüzlük tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler, insan ticareti çerçevesinde çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne odaklandı.

Denetim Bulguları

Yapılan kontrollerde toplam 11 şahıs sorgulandı ve 6 yabancı uyruklu kadın tespit edildi. İncelemelerde ayrıca 7 çalışanın sigorta girişlerinin yapılmadığı ve 6 çalışanın hijyen belgesinin bulunmadığı belirlendi.

İşlem ve Teslim

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerin, ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği bildirildi.

İSKENDERUN’DA SPA VE MASAJ SALONLARI DENETLENDİ

İSKENDERUN’DA SPA VE MASAJ SALONLARI DENETLENDİ

İSKENDERUN’DA SPA VE MASAJ SALONLARI DENETLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı
7
Nevşehir'de Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1'i Ağır 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi