Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti

Gaziantep merkezli davada, 6 Mart 2025 tarihinde parkta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu ile ilgili görülen davada mahkeme, tutuklu sanığın beraatine hükmetti.

Duruşma ve mahkeme kararı

Dava, Gaziantep 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya sanık, sanık avukatları ve maktulün avukatları katıldı. Hâkim karşısında savunma yapan sanık S.D., 'Maktul Nesrin Panoğlu’nu evimde zorla tutmadım. Benim kız arkadaşımdı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delillerin olayın sübûtunu sağlayacak nitelikte olmadığı gerekçesiyle tutuklu sanık S.D.'nin beraatine karar verdi.

Ailenin tepkisi

Maktulün ağabeyi İsmail Panoğlu, olayın ardından yaşanan süreci ve dosyanın kapanmasıyla ilgili itirazlarını dile getirdi. Panoğlu, '2025 yılı Mart ayında kız kardeşim Nesrin Panoğlu hayatını kaybetti. Kız kardeşim yaklaşık üç ay boyunca kayıptı. Bu süre zarfında ailesi olarak büyük bir endişe ve belirsizlik yaşadık' ifadelerini kullandı.

Ağabey Panoğlu, dosyada yargılanan beş kişiden bazılarının serbest kaldığını belirterek iddialarını sürdürdü. Açıklamasında, 'Kız kardeşim hayattayken "seni bu hale kim getirdi" sorusuna açıkça cevap vermiştir. Elimizde bulunan video kaydında, kız kardeşim Soner D. ve annesi Dursun D.’nin isimlerini net bir şekilde söylemektedir. Bu kayıtlar ve diğer deliller tarafımızca muhafaza edilmektedir' dedi. Panoğlu, dosyanın kapatılma gerekçelerinin taraflarına ayrıntılı olarak bildirilmediğini ekledi.

Olay geçmişi

Olay, Mart ayında Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan ve yaklaşık iki haftadır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu. Eğitimli ekipler tarafından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Panoğlu, altı günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Genç kadının ailesi, olay sonrası cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu iddialarında bulunmuş; soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanmıştı. Ancak mahkeme, dava sürecinde delil yetersizliği gerekçesiyle tutuklu sanığın beraatine hükmetti.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve veriler dosya kayıtlarına göre korunmuştur.

