DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti

Gaziantep 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mart 2025'te parkta baygın bulunup 6 gün sonra ölen Nesrin Panoğlu davasında tutuklu sanık S.D.'nin delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:04
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti

Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti

Gaziantep merkezli davada, 6 Mart 2025 tarihinde parkta baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybeden 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu ile ilgili görülen davada mahkeme, tutuklu sanığın beraatine hükmetti.

Duruşma ve mahkeme kararı

Dava, Gaziantep 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya sanık, sanık avukatları ve maktulün avukatları katıldı. Hâkim karşısında savunma yapan sanık S.D., 'Maktul Nesrin Panoğlu’nu evimde zorla tutmadım. Benim kız arkadaşımdı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum' dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delillerin olayın sübûtunu sağlayacak nitelikte olmadığı gerekçesiyle tutuklu sanık S.D.'nin beraatine karar verdi.

Ailenin tepkisi

Maktulün ağabeyi İsmail Panoğlu, olayın ardından yaşanan süreci ve dosyanın kapanmasıyla ilgili itirazlarını dile getirdi. Panoğlu, '2025 yılı Mart ayında kız kardeşim Nesrin Panoğlu hayatını kaybetti. Kız kardeşim yaklaşık üç ay boyunca kayıptı. Bu süre zarfında ailesi olarak büyük bir endişe ve belirsizlik yaşadık' ifadelerini kullandı.

Ağabey Panoğlu, dosyada yargılanan beş kişiden bazılarının serbest kaldığını belirterek iddialarını sürdürdü. Açıklamasında, 'Kız kardeşim hayattayken "seni bu hale kim getirdi" sorusuna açıkça cevap vermiştir. Elimizde bulunan video kaydında, kız kardeşim Soner D. ve annesi Dursun D.’nin isimlerini net bir şekilde söylemektedir. Bu kayıtlar ve diğer deliller tarafımızca muhafaza edilmektedir' dedi. Panoğlu, dosyanın kapatılma gerekçelerinin taraflarına ayrıntılı olarak bildirilmediğini ekledi.

Olay geçmişi

Olay, Mart ayında Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, uzun zamandır ailesinden ayrı yaşayan ve yaklaşık iki haftadır kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Nesrin Panoğlu, bir parkta vatandaşlar tarafından baygın halde bulundu. Eğitimli ekipler tarafından ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Panoğlu, altı günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti.

Genç kadının ailesi, olay sonrası cinsel istismar, zehirlenme ve uyuşturucu iddialarında bulunmuş; soruşturma kapsamında bir kişi tutuklanmıştı. Ancak mahkeme, dava sürecinde delil yetersizliği gerekçesiyle tutuklu sanığın beraatine hükmetti.

Not: Haberde geçen özel isimler, tarihler ve veriler dosya kayıtlarına göre korunmuştur.

GAZİANTEP’TE 6 MART 2025 TARİHİNDE PARKTA BAYGIN HALDE BULUNAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE 6 GÜN...

GAZİANTEP’TE 6 MART 2025 TARİHİNDE PARKTA BAYGIN HALDE BULUNAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE 6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBEDEN 24 YAŞINDAKİ NESRİN PANOĞLU DAVASINDA TUTUKLU OLAN ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI.

GAZİANTEP’TE 6 MART 2025 TARİHİNDE PARKTA BAYGIN HALDE BULUNAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE 6 GÜN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İncirliova tren kazası: Selvi Polat 70 gün sonra hayatını kaybetti
2
Şırnak'ta 2 milyon 630 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi — 11 gözaltı
3
İskenderun'da SPA ve Masaj Salonlarına Denetim: 6 Yabancı Gözlem Altında
4
Gaziantep'te Nesrin Panoğlu Davasında Tutuklu Sanık Beraat Etti
5
Giresun'da Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı — Karadeniz'de İş Birliği
6
Denizli Sarayköy'de Sivil Memur Komşusunu Darp Etti — Soruşturma Açıldı
7
Nevşehir'de Otomobil ile Tır Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 1'i Ağır 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi