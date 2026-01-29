Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde ASM'de görevli doktora saldırı

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. S.A., 27 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 sıralarında hasta yakını M.A.'nın fiziksel saldırısına uğradı.

İddiaya göre, M.A., başka bir hekime kayıtlı olan çocuğu için Dr. S.A.'dan öncelik talep etti. Muayene odasında başka bir hastayla ilgilenen doktorun talebe olumlu yaklaştığı ancak mevcut hastadan sonra yardımcı olacağını ve muayene odasından çıkılması gerektiğini belirtmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Bu gelişmenin ardından hasta yakınının hakaret ve küfür ettiği, daha sonra Dr. S.A.'nın üzerine yürüyerek sol gözüne yumruk attığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Müdahale, Soruşturma ve Sağlık Durumu

Olay sırasında odada bulunan aile sağlığı çalışanının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri kısa sürede sevk edildi. Fiziksel saldırı sonucu Dr. S.A.'nın sol gözünde morluk oluştuğu, emniyette ifadesinin alınmasının ardından şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve polis ekiplerince M.A.'nın gözaltına alındığı bildirildi.

İlk tıbbi müdahalesi aynı merkezde görevli hekimler tarafından yapılan Dr. S.A.'nın, Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı ve olayla ilgili idari ile adli süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

Ağrı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Esra Beşer, yaptığı açıklamada, Doğubayazıt'taki Meteoroloji Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli meslektaşlarının görevi sırasında saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Beşer, saldırı sonrası ilk müdahalesi yapılan doktorun genel durumunun iyi olduğunu ve sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

