Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır-Elazığ karayolunda yağış nedeniyle 5 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:34
Diyarbakır-Elazığ karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın zincirleme şekilde çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza Yeri ve Müdahale

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolunda meydana geldi. Yağış nedeniyle yol yüzeyinin kayganlaşması sonucu sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 5 araç art arda çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle yolda bir süre yaşanan trafik aksaması, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

