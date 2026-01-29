Nevşehir'de Sahte Polis ve Savcı Çetesine Operasyon: 8 Milyon TL'lik Vurgun, 11 Gözaltı

Nevşehir'de sahte polis ve savcı kılığına giren çete, yaşlıları hedef alıp yaklaşık 8 milyon TL vurgun yaptı; 11 kişi farklı illerde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:29
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen çalışmada, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın yöntemi ve mağdur profili

Soruşturmayı yürüten Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere devlet görevlisi olduklarını söyleyerek güvenlerini kazandıklarını belirledi. Özellikle ileri yaşta, çocuğu olmayan ve yalnız yaşayan varlıklı kişiler hedef alındı. Bu yöntemle kurulan psikolojik baskı ve yönlendirme ile mağdurların güveni kötüye kullanıldı.

Örnek olayda, Nevşehir'de yaşayan D.H. (66) telefonla aranarak polis ve savcı olduğu inandırıldı. Şüphelilerin mağdurun yalnızlığı ve yaşını istismar ederek hareket ettirdiği tespit edildi.

Maddi boyut ve suç niteliği

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin mağdura ait gayrimenkulleri piyasa değerinin çok altında satmaya zorladığı, ayrıca yüklü miktarda para ve altını hem elden teslim aldığı hem de banka hesapları üzerinden temin ettiği belirlendi. Olayın toplam maddi boyutunun yaklaşık 8 milyon TL olduğu öğrenildi. Olay, planlı ve organize şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirildi.

Operasyon ve adli süreç

Teknik ve fiziki takip sonucunda bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Nevşehir merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Sakarya, Yozgat ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

