Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı: 48 Suç Dosyası, 17 Yıl 7 Ay Hapis

Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı

Polisin operasyonuyla gözaltı ve cezaevi sevki

Edinilen bilgiye göre, Umut B. (28) isimli şahıs, 48 ayrı suç dosyası ve kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası ile 29 ilde üç yıldır aranıyordu.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttükleri çalışmayla şahsın kentte bulunduğunu tespit etti.

Saha araştırmalarında Umut B.'nin Turizm Caddesi'nde olduğu belirlenince ekipler operasyon başlattı. Yapılan operasyonda şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Umut B., Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi; adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

