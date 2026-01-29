Aksaray'da takla atan otomobilde kadın sürücü yaralandı

Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde takla atan otomobildeki kadın sürücü Hacer S. (53) yaralandı; hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Kaza yeri: Aksaray-Gülağaç yolu, Kireçlik mevki Sevinçli köyü girişi

Edinilen bilgiye göre, Aksaray yönüne seyreden Hacer S. (53) idaresindeki 68 ACR 938 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Otomobilin ters döndüğü kazada sürücü yaralanırken, olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

