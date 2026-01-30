Altındağ’da Kontrolsüz Kazı, 2 Katlı Bina Tahliye Edildi

Altındağ’da kontrolsüz kazı nedeniyle 2 katlı bina tahliye edildi

Ankara Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1178. Sokak’ta, bitişikteki inşaat alanında yapılan kontrolsüz kazı çalışmaları sonucu bir 2 katlı binanın temelinde hasar oluştu. Olayın ardından Altındağ Belediyesi ekipleri, binayı tedbir amaçlı tahliye ederek kapısını mühürledi.

Olay ve tahliye işlemi

Alınan bilgilere göre, inşaat alanındaki kazı çalışmaları binanın temelinde kayma ve yıkılma tehlikesi yarattı. Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri bina girişini yasakladı. 15 kişinin yaşadığı belirtilen binada oturanların, kiralık dairelere veya yakınlarının yanına yerleştirildikleri öğrenildi.

Sakinlerin ve muhtarın açıklamaları

Şeref Akça yaşananları şöyle anlattı: "Burada en az 10-15 kişi kalıyordu. Bina, kazı yaptıkları için bu şekilde oldu. Kayma tehlikesi vardı, biz de çocuklarımızı çıkardık. Binayı mühürleyeceğiz dediler, apar topar çıktık. Binanın yıkılması lazım. Oğlum burada oturduğu için sabah akşam gelip binaya bakardım."

Başpınar Mahallesi Muhtarı Muzaffer Kubaşık ise, "Yaklaşık 10 gün önce bina sahibi bizi arayarak binanın riskli olduğunu ve oturan ailelerin boşaltılması gerektiğini söyledi. Biz de hemen devreye girerek, Altındağ Belediyesi’ni arayarak sorunu çözdük, ailelerimizi başka yerlere taşıdık. Yanındaki müteahhit ağabeyimiz de ailelere destek oldu. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Bina yıkılmayı bekliyor" dedi.

Cesim Taşkıran ise duygularını şöyle ifade etti: "15 senedir burada otuyorum. Maddi durumum zayıf olduğundan yeni binalara gidemedim. Mecbur kaldıktan sonra yeni bir daireye taşındım. Allah razı olsun müteahhitler yardımcı oldu. Belediyeden geldiler, 'Bina riskli, binayı boşaltmanızı istiyoruz' dediler. Biz de 'Ev bulun çıkalım' dedik. Şu an yeni evimize yerleşiyoruz."

Altındağ Belediyesi ekipleri tarafından belirtilen tedbir kapsamında bina girişine mühür vurulmuş olup, ilgili birimlerin çalışmaları ve denetimleri sürdürüyor.

ANKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİTİŞİĞİNDEKİ İNŞAAT KAZISI NEDENİYLE TEMELİNDE HASAR OLUŞAN 2 KATLI APARTMAN, BELEDİYE EKİPLERİNCE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILARAK MÜHÜRLENDİ.