Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi

Sinop'ta düzenlenen operasyonda 141.88 gr bonzai, hassas terazi ve 7 bin 600 TL ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:46
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 141.88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 7 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

