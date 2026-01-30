Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 141.88 gr Bonzai Ele Geçirildi
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde zehir tacirlerine yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 141.88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 7 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamasıyla 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİNOP’TA NARKOTİK POLİSLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA UYUŞTURUCU MADDE VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.