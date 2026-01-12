Amasra'da Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Amasra Ahatlar'da sabah bastıran kar yağışı, maddi hasarlı kazalara ve yolda kayan araçlara neden oldu; ekipler kar küreme ve tuzlama yapıyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:49
Ahatlar mevkisinde etkili olan yağış trafikte aksamalara neden oldu

Bartın’ın Amasra ilçesi Ahatlar mevkisinde sabah saatlerinde bastıran kar yağışı, hazırlıksız yakalanan sürücüleri zor durumda bıraktı.

Yoğun kar ve oluşan buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza yaşanırken, bazı araçlar yolda kayarak ilerlemek zorunda kaldı.

Karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütürken, Trafik Şube, polis ve jandarma ekipleri ana güzergahlarda devriye yaparak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Yetkililer, bölgedeki sürücülere tedbirli olunması ve zincir, kış lastiği gibi önlemlere dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

