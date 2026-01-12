Antalya'da motosiklet kazası: 26 yaşındaki Ramazan Harmankaya hayatını kaybetti

Antalya'da arkadaşından aldığı motosikletle kaza yapan 26 yaşındaki Ramazan Harmankaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:29
Antalya'da arkadaşından emanet aldığı motosikletle seyir halinde olan genç sürücü, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, cenaze memleketine gönderildi.

Kaza detayı

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşından emanet aldığı motosikletle Dumlupınar Bulvarı'nda seyreden Ramazan Harmankaya (26), motosikletin vitesini değiştirdiği sırada arka tekerleğin aniden kilitlenmesi sonucu kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarptı.

Olay yerinde müdahale ve hastane süreci

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başını kaldırıma çarpan sürücünün yardımına vatandaşlar koştu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yeniden nabız alınan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Ramazan Harmankaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenaze ve yakınlarının tepkisi

Cenaze işlemlerinin ardından Ramazan Harmankaya'nın cenazesi, ağabeyi, yakınları ve arkadaşları tarafından teslim alındı. Teslim alma sırasında yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Genç sürücünün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Tuzlukçu ilçesi'ne götürüldü.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ramazan Harmankaya'nın seyir halindeyken aniden motosikletin kontrolünü kaybedip yol kenarındaki kaldırıma çarptığı görülüyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

