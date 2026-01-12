Söke-Aydın Karayolu'nda Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Söke-Aydın karayolu üzerinde seyreden otomobil, muayene istasyonuna giderken alev aldı; sürücü F.E. yara almadı, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:18
Olayın Detayları

Söke-Aydın karayolu üzerinde araç muayene istasyonuna gitmek üzere seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücü F.E. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken aniden duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile trafik ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

