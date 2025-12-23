Anamur'da Okul Müdürüne Tüfekli Saldırı: 12 Yaşındaki Öğrenci ve Babası Tutuklandı

Anamur'da okul müdürüne tüfekli saldırı: tutuklamalar yapıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde 22.12.2025 sabahı meydana gelen saldırıda M.K. (12) adlı öğrencinin, okuldaki Ender Kara (39)'ya tüfekle ateş ettiği bildirildi. Olayın ardından karın bölgesinden ağır yaralanan müdür, hızla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ayrıntıları

Valilik açıklamasına göre, olay saat 08.30 sularında Çarıklar Mahallesi'ndeki okul bahçesinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdürü ambulansla hastaneye götürürken, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen öğrenci okulda gözaltına alındı. Olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konuldu.

Soruşturma ve mahkeme süreci

Olayla ilgili olarak Y.K. (55) isimli baba, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıkta alınan ifadelerin ardından şüpheliler, tasarlayarak, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs ve azmettirme suçlarından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece baba azmettirme, oğlu ise öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.

Valilik açıklaması ve müdürün durumu

Mersin Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlimiz Anamur İlçesi Çarıklar Mahallesinde bulunan Çarıklar Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulunda, 22.12.2025 günü saat: 08.30 sıralarında M.K. isimli öğrenci, okul bahçesinde, Okul Müdürü E.K.'yı tüfek ile karın bölgesinden yaralamıştır. Yaralanan Okul Müdürü E.K. derhal hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayı gerçekleştiren öğrenci gözaltına alınmış, konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

Edinilen bilgiye göre, okul müdürü daha sonra Mersin'deki bir hastaneye sevk edildi ve tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

