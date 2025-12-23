DOLAR
Ankara Altındağ'da Silahlı Kavgada 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Altındağ'da çıkan silahlı kavgada 3 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ve mühimmat ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 07:53
Olay ve operasyonun detayları

Ankara’nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan olmazken, 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede meydana gelen çatışma sonrası Yunus ekipleri harekete geçti. Ekipler, havaya ateş ederek kaçan şüphelilerin yakalanması için Plan Fanus yönetimiyle koordineli bir çalışma başlattı.

Plan Fanus çerçevesinde şüphelilerin muhtemel kaçış güzergahları ve saklanma alanları belirlendi. Fanus’un daraltılması sonucunda yaklaşık bir saat içinde 3 şüpheli ile birlikte 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ele geçirilen 5 silahın 6136 kapsamına giren ateşli silahlar olduğu tespit edildi. Silahların daha önce suça karışıp karışmadığını ve başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek üzere kriminal laboratuvarın balistik biriminde inceleme başlatıldı.

Soruşturma ve operasyon çalışmaları devam ediyor.

