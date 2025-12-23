Ankara'da EGO Otobüs Şoförünün Kontağı Kapattığı İddiası

Ankara'da EGO otobüsünde kontak kapatma iddiası

Ankara'da, 321 numaralı Karapürçek - Sıhhiye hattında çalışan bir EGO otobüsünde, sürücünün trafik yoğunluğu nedeniyle aracın kontağını kapattığı iddia edildi. Olay, otobüsteki yolcular arasında tartışmaya yol açtı.

Görüntülerde yolcuların tepkisi yer aldı

İddialara göre otobüs, yoldaki uzun araç kuyruğu nedeniyle durdu ve ilerlemedi. Otobüsün içinde bulunan bazı yolcuların yaklaşık bir saat boyunca beklediği, inmek istemeyen yolcular ile şoför arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların şoförden şikayetçi olduğu ve tartışmanın kayda geçtiği görülüyor. Olayla ilgili iddialar, görüntülerle birlikte sosyal medya ve yerel gündemde yer aldı.

