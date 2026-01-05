DOLAR
Ankara Sincan'da Kavşak Kazası: İki Araçta Maddi Hasar

Ankara Sincan Yenikent'te Cumhuriyet Bulvarı kavşağında iki aracın çarpıştığı kaza, can kaybı ve yaralanma olmadan maddi hasarla sonuçlandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:57
Ankara Sincan'da Kavşak Kazası: İki Araçta Maddi Hasar

Ankara Sincan'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, bugün Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semti, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

İki araç, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE HIZINI KONTROL EDEMEYEN VE ÇEVRE KONTROLÜ YAPMADAN İLERLEYEN ARAÇ...

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE HIZINI KONTROL EDEMEYEN VE ÇEVRE KONTROLÜ YAPMADAN İLERLEYEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ, KAVŞAKTA DİĞER YOLDAN GEREN ARACA ÇARPTI.

