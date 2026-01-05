Ankara Sincan'da Kavşak Kazası: İki Araçta Maddi Hasar

Ankara Sincan'da Kavşakta İki Araç Çarpıştı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, bugün Ankara'nın Sincan ilçesi, Yenikent semti, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi.

İki araç, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan kavşakta çarpıştı.

Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iki araçta da maddi hasar oluştu.

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

