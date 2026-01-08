Besni'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Kaza Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşti. 02 AEP 240 plakalı motosikleti A.M.Ü. idaresindeki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.M.Ü., tedavi için Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

