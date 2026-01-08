Besni'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adıyaman Besni'de motosikletin devrilmesi sonucu sürücü A.M.Ü. yaralandı; olay yerinde müdahale edilip Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:23
Kaza Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada bir motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleşti. 02 AEP 240 plakalı motosikleti A.M.Ü. idaresindeki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.M.Ü., tedavi için Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları