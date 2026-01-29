Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı

Alanya'da karla mücadele sırasında ulaşıma müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın yüksek kesimlerinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Alacami grup yolunda meydana gelen heyelana müdahale etti.

Sağanak yağış sonrası, Alanya Dim Vadisi’nin en son mahallesi olan Alacami grup yolunda heyelan oluştu. Oldukça sarp bir vadiden geçen yola tonlarca ağırlığında kaya ve taş düştü ve mahallenin ilçeyle olan bağlantısı kesildi.

Haberin alınmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekibi bölgeye giderek, mahalle muhtarı ve sakinleriyle birlikte heyelan bölgesinde inceleme yaptı.

Kısa sürede bölgeye intikal ettirilen iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir ekiplerinin, heyelan nedeniyle kapanan Yaylakonak Mahallesi grup yolunda da açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

