Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı

Antalya Büyükşehir ekipleri, Alanya Alacami grup yolunda meydana gelen heyelanı iş makineleriyle temizleyerek yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:17
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı

Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı

Alanya'da karla mücadele sırasında ulaşıma müdahale

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın yüksek kesimlerinde yürüttüğü karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, Alacami grup yolunda meydana gelen heyelana müdahale etti.

Sağanak yağış sonrası, Alanya Dim Vadisi’nin en son mahallesi olan Alacami grup yolunda heyelan oluştu. Oldukça sarp bir vadiden geçen yola tonlarca ağırlığında kaya ve taş düştü ve mahallenin ilçeyle olan bağlantısı kesildi.

Haberin alınmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten ile Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekibi bölgeye giderek, mahalle muhtarı ve sakinleriyle birlikte heyelan bölgesinde inceleme yaptı.

Kısa sürede bölgeye intikal ettirilen iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucunda yol yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir ekiplerinin, heyelan nedeniyle kapanan Yaylakonak Mahallesi grup yolunda da açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, HEYELAN NEDENİYLE KAPANAN ALACAMİ GRUP YOLUNDA DA ÇALIŞMA YAPTI. KAYA VE TAŞLARIN KAPATTIĞI YOL NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN YOL, BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIYLA TEKRARDAN ULAŞIMA AÇILDI.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALANYA’NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2
2
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı
3
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı
4
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
5
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı
6
Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet
7
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları