Antalya'da 2 haftada 502 kişi tutuklandı: 2 bin 991 yakalama, silah ve çalıntı araçlar ele geçirildi

Antalya'da 2 haftada 502 kişi tutuklandı

Emniyetin geniş çaplı asayiş denetimleri sonuç verdi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde yürüttüğü asayiş denetimleri ve uygulamaların iki haftalık bilançosunu açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında meydana gelen kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi olaylarla ilgili yoğun bir operasyon yürütüldü.

Açıklamaya göre, 379 bin 592 şahıs sorgulanırken, bunlardan bin 58’i aranan şahıs olmak üzere toplam 2 bin 991 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 502 şahıs tutuklandı.

Denetimler sırasında 77 bin 430 otomobil ve motosiklet incelendi; çalıntı, hacizli veya yakalamalı 82 araç ele geçirildi. Ayrıca 711 geçici konaklama yeri ve 118 kiralık araç firması kontrol edilerek 12 işletmeye ve 2 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuyla ilgili 10 olayda 42 şahsa işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 522 kişiye idari para cezası kesildi.

Yapılan aramalarda 88 adet ateşli silah, 2 bin 320 adet fişek ve tüfek kartuşu ile 16 adet kesici alet ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

