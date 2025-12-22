DOLAR
Antalya'da falezlerde balık tutan 60 yaşındaki adam yaralandı

Antalya'da 60 yaşındaki Mevlüt Ö., 30 metrelik falezlerden inerken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlandı; deniz polisi kurtarıp hastaneye götürdü.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:13
Olayın Detayları

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki falezlerde meydana geldi. Balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmeye başlayan Mevlüt Ö., kıyıya yaklaşırken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlandı ve yaralandı.

Müdahale ve Tahliye

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının kıyıya yakın olması nedeniyle bölgeye çağrılan deniz polisi ekipleri, şahsı sedyeyle bota alarak Kaleiçi Yat Limanına getirdi ve burada hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Hastaneye Sevk

Yaralı Mevlüt Ö., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

