İznik’te İki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Bursa’nın İznik ilçesinde karşı istikametten gelen iki kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu biri sürücü olmak üzere bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İznik - Yenişehir yolu üzerinde, Derbent Mahallesi yakınlarında sabah saat 10.00 civarında meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri M.M. (59) idaresindeki 34 LU 482 plakalı kamyon, diğeri ise S.S. (54) idaresindeki 34 HV 0408 plakalı kamyondur.

Kazada 34 HV 0408 plakalı kamyonun kabini içerisinde sıkışan S.S., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. S.S., yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili ekiplerce soruşturma ve tahkikat başlatıldı.

