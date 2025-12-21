DOLAR
Diyarbakır Çınar'da Pikap Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole yuvarlandı; 1 kişi yaralandı, 112 ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:19
Çınar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı ve 1 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde gerçekleşti. Sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole sürüklendi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

