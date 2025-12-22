Antalya'da Turunçova-Elmalı Yolunda Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya'da Turunçova-Elmalı Yolunda İki Otomobil Çarpıştı

Antalya Turunçova-Elmalı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre; E. G. (28) idaresindeki 33 AKJ 814 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde bulunan ve T. M. S. (27) yönetimindeki 42 AGR 78 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada D. Y. (34), M. Y., T. M. S. ve H. T. Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

ANTALYA TURUNÇOVA-ELMALI YOLU ÜZERİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.