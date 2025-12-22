DOLAR
Antalya'da Turunçova-Elmalı Yolunda Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya Turunçova-Elmalı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; sürücü E. G. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55
Antalya'da Turunçova-Elmalı Yolunda Çarpışma: 4 Yaralı

Antalya'da Turunçova-Elmalı Yolunda İki Otomobil Çarpıştı

Antalya Turunçova-Elmalı yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre; E. G. (28) idaresindeki 33 AKJ 814 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde bulunan ve T. M. S. (27) yönetimindeki 42 AGR 78 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada D. Y. (34), M. Y., T. M. S. ve H. T. Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza ile ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.

