Almanya'da 2025'te binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit edildi

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA) 2025 yılında kritik altyapılar üzerinde binden fazla şüpheli insansız hava aracı (İHA) uçuşu tespit edildiğini açıkladı. BKA Başkanı Holger Münch yaptığı açıklamada, tehditlerin kapsamı ve niteliğine ilişkin ilk kez kapsamlı bir rapor hazırlandığını vurguladı.

BKA'nın bulguları

Münch, 2025'te askeri tesisler, havalimanları, silah üretim fabrikaları ve limanlar gibi kritik altyapılar üzerinde izlenen binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit ettiklerini söyledi. Bu uçuşların sadece psikolojik etki yaratmakla kalmayıp istihbarat toplama amacı taşıyabileceğine işaret etti ve "İHa sürüleri bile gördük" ifadelerini kullandı.

Rusya şüphesi ve belirsizlik

BKA Başkanı, bu uçuşların arkasında Rusya olup olmadığına dair soruya yanıt verirken, İHA pilotlarının yakalanmasının ve sorgulanmasının zor olduğuna dikkat çekti ve "Bunu kesin olarak bilmiyoruz" dedi.

Artan tehditlere karşı alınan önlemler

Ekim ayında Münih havalimanında iki gün üst üste görülen İHA'lar nedeniyle uçuşların iptal edilmesi ve diğer havalimanları ile enerji, demiryolları, askeri tesisler gibi kritik noktalarda artan İHA faaliyetleri sonrası, yetkililer savunmayı güçlendirme adımları attı. Geçen hafta Almanya İçişleri Bakanlığı, eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak İHA savunma merkezini açtı.

Ayrıca Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), kendi bünyesinde İHA'larla mücadele birliği kurulacağını duyurdu. Yetkililer, artan casusluk ve sabotaj riskine karşı koordinasyon ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirtiyor.

ALMANYA’DA FEDERAL KRİMİNAL DAİRESİ(BKA) 2025 YILINDA BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) UÇUŞU GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLANIRKEN, TEHDİTLERİN ARKASINDA RUSYA OLDUĞUNUN KESİN OLARAK BİLİNEMEDİĞİNİ BELİRTİLDİ. (ARŞİV)