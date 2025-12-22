DOLAR
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi

BKA, 2025'te askeri tesisler ve kritik altyapılar üzerinde binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit edildiğini açıkladı; Rusya bağlantısı kesin değil.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:11
Almanya'da 2025'te Binden Fazla Yasa Dışı İHA Uçuşu Tespit Edildi

Almanya'da 2025'te binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit edildi

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA) 2025 yılında kritik altyapılar üzerinde binden fazla şüpheli insansız hava aracı (İHA) uçuşu tespit edildiğini açıkladı. BKA Başkanı Holger Münch yaptığı açıklamada, tehditlerin kapsamı ve niteliğine ilişkin ilk kez kapsamlı bir rapor hazırlandığını vurguladı.

BKA'nın bulguları

Münch, 2025'te askeri tesisler, havalimanları, silah üretim fabrikaları ve limanlar gibi kritik altyapılar üzerinde izlenen binden fazla yasa dışı İHA uçuşu tespit ettiklerini söyledi. Bu uçuşların sadece psikolojik etki yaratmakla kalmayıp istihbarat toplama amacı taşıyabileceğine işaret etti ve "İHa sürüleri bile gördük" ifadelerini kullandı.

Rusya şüphesi ve belirsizlik

BKA Başkanı, bu uçuşların arkasında Rusya olup olmadığına dair soruya yanıt verirken, İHA pilotlarının yakalanmasının ve sorgulanmasının zor olduğuna dikkat çekti ve "Bunu kesin olarak bilmiyoruz" dedi.

Artan tehditlere karşı alınan önlemler

Ekim ayında Münih havalimanında iki gün üst üste görülen İHA'lar nedeniyle uçuşların iptal edilmesi ve diğer havalimanları ile enerji, demiryolları, askeri tesisler gibi kritik noktalarda artan İHA faaliyetleri sonrası, yetkililer savunmayı güçlendirme adımları attı. Geçen hafta Almanya İçişleri Bakanlığı, eyalet ve federal yetenekleri bir araya getiren ilk ortak İHA savunma merkezini açtı.

Ayrıca Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), kendi bünyesinde İHA'larla mücadele birliği kurulacağını duyurdu. Yetkililer, artan casusluk ve sabotaj riskine karşı koordinasyon ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirtiyor.

