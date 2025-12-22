Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi

Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi'nde meydana gelen olay

Muğla’nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan ev yangınında yaralanan 92 yaşındaki Nuriye Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yangın, Yeni Mahalle Şehit Ergün Kızılkaya Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Nuriye Şahin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

