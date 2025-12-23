Ardahan Hanak'ta Ambarda Yangın: 1 Traktör, 2 Bin Balyа ve 10 Ton Tahıl Yandı

Ardahan Hanak'ta ambarda korkutan yangın

Olay ve zarar

Ardahan’ın Hanak İlçesine bağlı Ortakent Mahallesinde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından söndürüldü.

İddiaya göre, Uygar Şentürk’e ait evin yanında bulunan ambarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Yangında ambara bağlı olarak 1 traktör, yaklaşık 2 bin ot balyası ile 10 ton tahıl kül oldu. Ambar ise kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve soruşturma

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

