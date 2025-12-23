Armutlu’da 1.2 milyarlık devre mülk vurgunu: 9 tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Armutlu’da devre mülk ve termal otel adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

9 Aralık 2025 tarihinde Armutlu, İstanbul ve Kars’ta belirlenen altı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi ve 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın bulguları

Soruşturmada, H.B. öncülüğünde yürütülen faaliyetlerde aynı yerin binlerce kişiye yüksek fiyatlarla devre mülk olarak satıldığı, mağdurlar arasında yabancı uyruklu yatırımcıların da bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, emekli ve yaşlı müşterilerin telefon bankacılığına girerek kredi çekip şirket hesaplarına aktardıkları, kullanılmayan devre mülkler için aidat ödemeye zorladıkları ve aidat ödemeyenler hakkında icra takibi başlattıkları belirlendi.

Ayrıca, paravan şirketler kurularak mağdurların hak arama girişimlerinin engellendiği, aynı taşınmazın birden fazla kişiye devre mülk adıyla satıldığı kaydedildi.

Ele geçirilen deliller ve mali boyut

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 8,2 gram esrar, bir hassas terazi, iki esrar öğütme aparatı, bir dizüstü bilgisayar, dokuz cep telefonu, dokuz SIM kart ve çok sayıda sahte devre mülk sözleşmesi yer aldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemlerle toplamda 1 milyar 200 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

Tutuklamalar ve kurum açıklamaları

Yakalanan H.B., Y.B., A.O., H.S., Ş.K., M.A., G.N., T.T. ve B.Y. adlı şüpheliler, yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yalova Valiliği, kamu düzenini korumak amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER