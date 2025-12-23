Arpaçay'da Huzur ve Güven Toplantısı — Kaymakam Akköz Başkanlığında

Arpaçay'da Huzur ve Güven Toplantısı

Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında asayiş değerlendirmesi yapıldı

KARS (İHA) - Arpaçay’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında bir asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda ilçedeki genel güvenlik durumu kapsamlı biçimde ele alındı.

Alınan kararlar arasında; ilçe merkezi ve köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için devriye faaliyetlerinin artırılması, okul önleri ve ana güzergâhlarda trafik denetimlerinin sıkılaştırılması ve kış şartlarına yönelik trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi yer aldı.

Ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, toplantıda güvenlik güçlerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması en büyük önceliğimizdir. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden görev başındadır. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak suç ve suçluya karşı taviz vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

