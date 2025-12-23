DOLAR
Arpaçay'da Huzur ve Güven Toplantısı — Kaymakam Akköz Başkanlığında

Arpaçay’da Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen asayiş toplantısında, devriye, trafik denetimleri ve suçla mücadele önlemleri kararlaştırıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:20
Arpaçay'da Huzur ve Güven Toplantısı — Kaymakam Akköz Başkanlığında

Arpaçay'da Huzur ve Güven Toplantısı

Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında asayiş değerlendirmesi yapıldı

KARS (İHA) - Arpaçay’da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kaymakam Muhammed Burak Akköz başkanlığında bir asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Gülveren ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Aykut Bağcı katıldı. Toplantıda ilçedeki genel güvenlik durumu kapsamlı biçimde ele alındı.

Alınan kararlar arasında; ilçe merkezi ve köylerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için devriye faaliyetlerinin artırılması, okul önleri ve ana güzergâhlarda trafik denetimlerinin sıkılaştırılması ve kış şartlarına yönelik trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi yer aldı.

Ayrıca dolandırıcılık, hırsızlık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, toplantıda güvenlik güçlerinin 7/24 görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması en büyük önceliğimizdir. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz demeden görev başındadır. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışarak suç ve suçluya karşı taviz vermeyeceğiz" dedi.

Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

