Avukata Adına 2 Milyar 650 Milyonluk Trafik Cezası Şoku

Adana'nın Kozan ilçesinde avukat Emre Çulhacı, e-Devlet ve Dijital Vergi Dairesi sorgulamasında adına kayıtlı olarak 2 milyar 650 milyon 843 bin 607 lira tutarında trafik cezası kaynaklı vergi borcu olduğunu görünce büyük bir şok yaşadı. Hatanın sehven yapıldığı belirlenince borç düzeltilirken, Çulhacı kesinti yapılmış olma olasılığını araştırmaya devam ediyor.

Olayın ayrıntıları

Çulhacı, yıl sonu işlemleri sırasında beraat vekâlet ücretlerini talep ederken savcılığın idari işler biriminden "borcu yoktur" yazısı alması gerektiğini anlattı. Ancak Kozan Savcılığından, adına ciddi bir kamu borcu olduğu ve buradan kesinti yapılacağı bildirildi. İlk etapta rakamın yanlış okunmuş olabileceğini düşündüğünü söyleyen Çulhacı, kısa sürede karşısına çıkan miktarın astronomik olduğunu fark etti.

İlk etapta kendisine yaklaşık 2 milyon TL civarında bir borç söylendi; ardından sistemde görünen miktarın 2 milyar 650 milyon TL civarında olduğu anlaşıldı. E-Devlet üzerinden alınan borç durum yazısında söz konusu tutarın yer aldığı görüldü. Çulhacı, vadesi geçmiş borçları incelediğinde rakamın dolar bazında 63,5 milyon dolar civarına denk geldiğini, gerçekte ise ödenmemiş hatalı bir "u" dönüşü nedeniyle 1042 TL cezası olduğunu ifade etti.

Yetkililer ve sonuç

Çulhacı'nın yaptığı görüşmeler sonucu, Çukurova Vergi Dairesi yetkilileri hatanın sehven anlık bir kayıt hatasından kaynaklandığını ve söz konusu borcun gerçekte bulunmadığını bildirdi. Tekrar alınan borç durum yazısında gerçek tutarın yer almasıyla resmi düzeltme sağlandı.

Ancak Çulhacı asıl mağduriyetin, farklı savcılıklardan aldığı beraat vekâlet ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılıp yapılmadığını tespit etmek olduğunu belirtti. Bu nedenle kesintilerin olup olmadığını takip ediyor.

Avukatın değerlendirmesi

Çulhacı, böylesi bir sistemsel hatayla karşılaşmanın kendisini derinden etkilediğini, borcun trafik cezası olarak görünmesinin bir nebze rahatlatıcı olduğunu söyledi. Kendisinin beş yıllık avukat olduğunu ve çevresinde bu ölçekte bir hata ile karşılaşan kimseye rastlamadığını vurguladı. Söz konusu meblağın büyüklüğünü anlatmak için, bunun 2 milyon liralık 1.250 araç veya 4 milyon liralık 660 dairenin toplam değerine denk geldiğini dile getirdi.

Hatanın düzeltilmesiyle rahatladığını belirten Çulhacı, ilgili kurumlardan alınan belgelerle kesinti veya başka bir mağduriyet olup olmadığını netleştirme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

