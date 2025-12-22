Gaziantep'te motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza Nizip Fıstık Hali girişinde meydana geldi

Gaziantep'te, Nizip Fıstık Hali girişindeki D 400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, motosikletin arkadan çarptığı otomobil sonucu 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, henüz sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir motosiklet, aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Kazayı görenlerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

