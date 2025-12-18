Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: Zanlılar Kaçtı

Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı

Göztepe Mahallesi'nde saat 21.30'da gerçekleşti

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir tekstil atölyesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi 2282. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokağa otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, 4 katlı binanın giriş katındaki tekstil atölyesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası şahıs veya şahıslar geldikleri araçla kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

BAĞCILAR İLÇESİNDE BİR TEKSTİL ATÖLYESİNE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YA DA KİŞİLERCE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.