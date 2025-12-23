DOLAR
Bakırköy sahil yolu cinayetinde Ünal Bahçeci davasında 7 tutuklama

Bakırköy sahil yolunda öldürülen Ünal Bahçeci davasında 12 şüpheliden 7'si tutuklandı; operasyonlarda 3 tabanca ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:09
Olay ve operasyon

Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Sahil Yolunda, 17 Aralık günü meydana gelen olayda, 34 NTZ 242 plakalı aracında seyir halinde ilerleyen Ünal Bahçeci'ye ateş açıldı. Silahlı şahıslar olay yerinden kaçarken, Bahçeci olay yerinde hayatını kaybetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sinop'ta polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ilk etapta 9 şüpheli gözaltına alındı; soruşturma sürerken yakalanan 3 şüpheliyle şüpheli sayısı 12'ye yükseldi. Şüphelilerin adreslerinde 3 adet tabanca ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi.

Adli süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Burada yapılan savcılık işlemleri sonucunda 10 şüpheli için 'tutuklama', 2 şüpheli için ise 'adli kontrol' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yapıldı.

Hakimlik işlemleri tamamlanan, bunlardan 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan 5 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

