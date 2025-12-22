DOLAR
Bandırma-Karacabey yolunda kaza: 16 FCE 95 plakalı otomobil bariyere çarptı

Bandırma-Karacabey yolunda 16 FCE 95 plakalı otomobil yağış nedeniyle bariyere çarparak karşı şeride geçti; sürücü M.D. 'ayağım' diyerek yardım istedi, ayağında kırık tespit edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:29
Yaralı sürücünün 'ayağım' feryadı yürek burktu

Balıkesir’in Bandırma istikametinden Karacabey yönüne seyir halinde olan 16 FCE 95 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

Edinilen bilgiye göre, araçta sürücü M.D. bulunuyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi ve sürücü kapısında hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ve itfaiye kurtarma ekipleri müdahale etti. Yaralı sürücünün olay yerinde 'ayağım' diyerek yardım istemesi çevredekileri etkiledi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde sürücünün ayağında kırık olduğu belirlendi. M.D., ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

