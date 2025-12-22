DOLAR
Artvin'de Yayla Çayı Çiçeği Kaçakçılığına Jandarma Engeli

Artvin'de jandarma, yurt dışına çıkarılmak istenen endemik Yayla Çayı Çiçeği'ni ele geçirip bir şüpheliyi yakaladı; adli işlem ve 557 bin 212 TL idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:46
Operasyon ve gözaltı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına çıkarılması yasak olan endemik bitki türlerinden Yayla Çayı Çiçeği'ni yasa dışı yollarla Gürcistan'a çıkarmaya çalışan bir şahsı yakaladı.

İstihbari çalışma sonucu harekete geçen jandarma, şüpheliyi Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp köyü sınırlarında bulunan 1’inci Derece Askeri Yasak Bölge içinde gözaltına aldı.

Ele geçirilen miktar ve hukuki işlem

Şahsın üzerinde yapılan kontrollerde 35,23 gram olduğu değerlendirilen Yayla Çayı Çiçeği ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, Çevre Kanunu kapsamında endemik türleri bulundurma kabahatinden 557 bin 212 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan açıklama

Artvin İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, sorumluluk bölgesindeki doğal güzelliklerin korunması ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

