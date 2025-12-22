DOLAR
Şanlıurfa'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 4 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Haliliye Osmanbey Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesindeki yangın rüzgarın etkisiyle park halindeki 4 araca sıçradı; 1 konteyner ile 4 araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:43
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Osmanbey Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde çıkan yangın, kısa sürede park halindeki araçlara sıçradı. Olayda 4 araç ile koğuş olarak kullanılan 1 konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayın Seyri

Edinilen bilgiye göre yangın, şantiye içindeki koğuşta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılınca, çevrede park halinde bulunan araçlara sirayet etti. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, meydana gelen yangın sonucunda dört araç ve koğuş olarak kullanılan bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Görgü Tanığı

Aracı yanan inşaat işçisi Hikmet Bayındır, "Koğuşta bir yangın çıkmış. Yangın park halindeki araçlara da sıçradı. Bu sırada benim aracımda yandı. Çok şükür cana bir şey olmadı ama maddiyat olarak biraz sıkıntı yaşayacağız" dedi.

İnceleme

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma ve inceleme başlattı. Yangının çıkış nedeni yapılan çalışmalar sonucunda netlik kazanacak.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

