Başakşehir'de Kar: Drone ile Kartpostalık Görüntüler

İstanbul Başakşehir'de kar yağışı drone ile görüntülendi; stadyum, evler ve sokaklar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 10:35
Başakşehir'de Kartpostalık Kar Manzarası

Drone ile havadan kaydedilen görüntüler

İstanbul Başakşehir’de etkili olan kar yağışı, havadan drone ile görüntülendi.

Kartpostalı aratmayan karelerde Başakşehir Stadyumu, çevredeki evler ve sokakların yoğun karla kaplandığı görüldü.

Görüntüler, İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırarak devam ettiğini de ortaya koydu.

Kaydedilen havadan çekimler, bölgedeki beyaz örtünün şehir dokusu üzerindeki etkisini net ve geniş açıyla aktardı.

Karla kaplanan Başakşehir böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

