Başakşehir'de Kar: Drone ile Kartpostalık Görüntüler

Başakşehir'de Kartpostalık Kar Manzarası

Drone ile havadan kaydedilen görüntüler

İstanbul Başakşehir’de etkili olan kar yağışı, havadan drone ile görüntülendi.

Kartpostalı aratmayan karelerde Başakşehir Stadyumu, çevredeki evler ve sokakların yoğun karla kaplandığı görüldü.

Görüntüler, İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışının etkisini artırarak devam ettiğini de ortaya koydu.

Kaydedilen havadan çekimler, bölgedeki beyaz örtünün şehir dokusu üzerindeki etkisini net ve geniş açıyla aktardı.

Karla kaplanan Başakşehir böyle görüntülendi