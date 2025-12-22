DOLAR
42,81 -0,04%
EURO
50,34 -0,39%
ALTIN
6.103,19 -2,19%
BITCOIN
3.824.245,99 -1,23%

Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü

Batman'da tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki yatalak hasta Abdurrahman Utanır dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti; eşi Zahide Utanır hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:14
Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü

Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında, yatalak hasta Abdurrahman Utanır (85) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgilere göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı ve cenaze işlemleri

Yangında yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır dumandan zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen eşi Zahide Utanır (75), itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Abdurrahman Utanır’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

BATMAN’DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN VE YATALAK OLDUĞU ÖĞRENİLEN 85 YAŞINDAKİ...

BATMAN’DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN VE YATALAK OLDUĞU ÖĞRENİLEN 85 YAŞINDAKİ ŞAHIS, DUMANDAN ZEHİRLENMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN’DA TEK KATLI EVDE ÇIKAN YANGINDA EVDE BULUNAN VE YATALAK OLDUĞU ÖĞRENİLEN 85 YAŞINDAKİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Çorlu'da İçki Şişesiyle Yaralama: Şüpheli Tutuklandı
3
Düzce'de Taksi Kediye Çarpmamak İçin Manevra Yapınca Yan Yattı
4
Vali Eldivan, Yerlikaya Başkanlığındaki Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısına Katıldı
5
Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü
6
Batman Beşiri Yolu'nda Otobüs ile Çekici Çarpıştı: 11 Yaralı
7
Diyarbakır'da işçi servisi yayaya çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi