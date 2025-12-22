Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Abdurrahman Utanır Dumandan Öldü

Batman'da Ev Yangını: 85 Yaşındaki Yatalak Hasta Hayatını Kaybetti

Batman'ın 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangında, yatalak hasta Abdurrahman Utanır (85) dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay yeri ve müdahale

Edinilen bilgilere göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesinin ardından 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı ve cenaze işlemleri

Yangında yatalak olduğu öğrenilen Abdurrahman Utanır dumandan zehirlenme sonucu hayatını kaybetti. Olayda dumandan etkilenen eşi Zahide Utanır (75), itfaiye ekiplerince evden çıkarıldı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Abdurrahman Utanır’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

