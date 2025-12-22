DOLAR
42,8 -0,04%
EURO
50,36 -0,44%
ALTIN
6.107,79 -2,27%
BITCOIN
3.769.997,25 0,19%

Malatya'da motokurye yaralandı: motosiklet ile otomobil çarpıştı

Malatya-Ankara kara yolu İstasyon Kavşağı'nda motosiklet ile Volkswagen Passat çarpıştı, motokurye E.K. yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:25
Malatya'da motokurye yaralandı: motosiklet ile otomobil çarpıştı

Malatya'da motokurye yaralandı: motosiklet ile otomobil çarpıştı

Kaza Detayları

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan motokurye E.K. idaresindeki 44 AHG 614 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde iken tali yola dönüş alan F.K. yönetimindeki 46 D 0405 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile çarpıştı.

Kazada, E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA MOTOKURYE KAZADA YARALANDI

MALATYA'DA MOTOKURYE KAZADA YARALANDI

MALATYA'DA MOTOKURYE KAZADA YARALANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
2
Başakşehir'de Banka Önünde Silahlı Gasp Girişimi: 2 Gözaltı
3
İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
4
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
5
SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi
6
Karabük'te 3 Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi