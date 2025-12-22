Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli deliller ele geçirildi. Operasyonlar 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde uygulandı.

Operasyon ve ele geçen malzemeler

Yapılan çalışmalarda, 6.3 gram skunk, 120 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi ile birlikte 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlarda 45 bin adet kaçak sigara, 390 litre kaçak akaryakıt, 107 adet elektronik emtia ve 15 adet kaçak cep telefonu bulundu.

Sahte belge ve kimliklere yönelik incelemelerde ise 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet sahte evrak ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Operasyonlar kapsamında toplam 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 58 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi.

