DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak’ta 15-21 Aralık 2025 tarihli operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı, 4 şüpheli tutuklandı; çok sayıda kaçak ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:44
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli deliller ele geçirildi. Operasyonlar 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde uygulandı.

Operasyon ve ele geçen malzemeler

Yapılan çalışmalarda, 6.3 gram skunk, 120 gram bonzai, 4 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi ile birlikte 2 adet bong aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlarda 45 bin adet kaçak sigara, 390 litre kaçak akaryakıt, 107 adet elektronik emtia ve 15 adet kaçak cep telefonu bulundu.

Sahte belge ve kimliklere yönelik incelemelerde ise 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 3 adet sahte evrak ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi.

Soruşturma ve adli süreç

Operasyonlar kapsamında toplam 62 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 58 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaçak ve narkotik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin olduğu bildirildi.

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 62 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI. GÖZALTINA ALINAN...

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 62 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI. GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 62 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI. GÖZALTINA ALINAN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 4 Katlı Binada Teras Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
2
Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı
3
Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada
4
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Samsun’da Sınıf Öğretmeni Mehmet Muslu (56) Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
7
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi