DOLAR
42,8 -0,04%
EURO
50,36 -0,44%
ALTIN
6.107,79 -2,27%
BITCOIN
3.769.997,25 0,19%

Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Amasya Gümüşhacıköy'de lastiği patlayan 06 CPK 725 plakalı otomobil takla attı. Sürücü Niyazi Ö. ile Hamidiye Ö. ve Habib B. yaralandı, ekipler müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:27
Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Amasya’da Lastik Patlaması Sonrası Otomobil Takla Attı

Kaza ve Müdahale

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bağdemli köyü civarında seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, 06 CPK 725 plakalı otomobili kullanan Niyazi Ö. idaresindeki araçta meydana geldi. Olayda sürücünün yanı sıra Hamidiye Ö. ve Habib B. adlı yolcular yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI. OTOMOBİLDEKİ...

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEYKEN LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATTI. OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI.

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, NİYAZİ Ö, YÖNETİMİNDEKİ 06 CPK 725 PLAKALI OTOMOBİL, AMASYA’NIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp
2
Başakşehir'de Banka Önünde Silahlı Gasp Girişimi: 2 Gözaltı
3
İstanbul'da Gazeteci Emrullah Erdinç Gözaltına Alındı
4
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
5
SDG’nin Halep saldırısında can kaybı 2’ye yükseldi
6
Karabük'te 3 Trafik Kazası: 3 Yaralı
7
Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi