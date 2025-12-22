Amasya’da Lastik Patladı, Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Amasya’da Lastik Patlaması Sonrası Otomobil Takla Attı

Kaza ve Müdahale

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Bağdemli köyü civarında seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza, 06 CPK 725 plakalı otomobili kullanan Niyazi Ö. idaresindeki araçta meydana geldi. Olayda sürücünün yanı sıra Hamidiye Ö. ve Habib B. adlı yolcular yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

