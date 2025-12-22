DOLAR
Bursa İznik'te müstakil ev yangını: 1 ölü

Bursa İznik'te Eşrefzade Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:07
Olayın detayları

Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Kıbrıs Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

