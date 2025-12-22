DOLAR
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde Kömüşini Mahallesi kavşağında otomobilin tıra çarpması sonucu tır devrildi; yolcu İ.A. (17) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 22:46
Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kömüşini Mahallesi kavşağında akşam saatlerinde kaza

Konya-Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağı yakınında meydana gelen kazada, dinlenme tesisinden kara yoluna çıkmak isteyen G.A. (51) idaresindeki 55 DJ 754 plakalı Audi marka otomobil, yolda seyir halinde olan M.A. (22) yönetimindeki 41 RT 890 plakalı Volvo tıra çarptı.

Çarpışma sonucu tır devrildi; tırda yolcu olarak bulunan İ.A. (17) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kazada tırda sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı İ.A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

