Konya Kulu'da Otomobil ile Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kömüşini Mahallesi kavşağında akşam saatlerinde kaza

Konya-Ankara kara yolu Kömüşini Mahallesi kavşağı yakınında meydana gelen kazada, dinlenme tesisinden kara yoluna çıkmak isteyen G.A. (51) idaresindeki 55 DJ 754 plakalı Audi marka otomobil, yolda seyir halinde olan M.A. (22) yönetimindeki 41 RT 890 plakalı Volvo tıra çarptı.

Çarpışma sonucu tır devrildi; tırda yolcu olarak bulunan İ.A. (17) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Kazada tırda sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı İ.A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.