Batman'da narkotik köpeği ses sisteminde 3 kilo 135 gram metamfetamin buldu
Midibüste yapılan operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Batman'da durdurulan bir midibüste, narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, ses sistemine zulalanmış vaziyette 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Operasyon, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Şehir girişinde durdurulan midibüste yapılan aramada, dedektör köpeğinin işareti doğrultusunda bagaj kısmında bulunan ses sistemi içerisinde zulalanmış uyuşturucu tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTE NARKOTİK KÖPEĞİ YARDIMI İLE YAPILAN ARAMADA, SES SİSTEMİNE ZULALANMIŞ VAZİYETTE 3 KİLO 135 GRAM METAMFETAMİN EL ELE GEÇİRİLDİ.