DOLAR
42,81 -0,19%
EURO
50,17 0,07%
ALTIN
5.954,72 0,06%
BITCOIN
3.770.187,86 -3,85%

Batman'da Narkotik Köpeği Ses Sisteminde 3 Kilo 135 Gram Metamfetamin Buldu

Batman'da midibüste narkotik köpeğinin işaretiyle ses sistemine zulalanmış 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi; 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:13
Batman'da Narkotik Köpeği Ses Sisteminde 3 Kilo 135 Gram Metamfetamin Buldu

Batman'da narkotik köpeği ses sisteminde 3 kilo 135 gram metamfetamin buldu

Midibüste yapılan operasyonda 2 zanlı tutuklandı

Batman'da durdurulan bir midibüste, narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada, ses sistemine zulalanmış vaziyette 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan istihbaratı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Operasyon, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Şehir girişinde durdurulan midibüste yapılan aramada, dedektör köpeğinin işareti doğrultusunda bagaj kısmında bulunan ses sistemi içerisinde zulalanmış uyuşturucu tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTE NARKOTİK KÖPEĞİ YARDIMI İLE YAPILAN ARAMADA, SES SİSTEMİNE...

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTE NARKOTİK KÖPEĞİ YARDIMI İLE YAPILAN ARAMADA, SES SİSTEMİNE ZULALANMIŞ VAZİYETTE 3 KİLO 135 GRAM METAMFETAMİN EL ELE GEÇİRİLDİ.

BATMAN’DA DURDURULAN OTOBÜSTE NARKOTİK KÖPEĞİ YARDIMI İLE YAPILAN ARAMADA, SES SİSTEMİNE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta bıçaklı cinayet: Şüpheli Murat Dereli '3 kişi saldırdı, yoksa ben ölecektim'
2
Alanya'da 31 PAU 07 Plakalı Otomobil Motor Yangınıyla Alev Aldı
3
İzmir Bornova'da makas atan sürücüye 17 bin 573 TL ceza — O.G. yakalandı
4
Antalya'da Tefecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 22 Gözaltı, 3 Tutuklama
5
Balıkesir'de Yılbaşı Öncesi Okul Çevreleri ve Servis Araçlarına Denetim
6
Balıkesir'de 8 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı
7
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1'i Ağır, 4 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül