Batman Sason'da Sobadan Kıvılcımlar Evi Küle Çevirdi

Batman'ın Sason ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı; aile üyeleri komşular tarafından kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:32
Batman’ın Sason ilçesinde, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar sonucu çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde zihinsel engelli Medeni Çelik’in eşi ve çocuklarının yaşadığı evde, sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı.

Yangın sırasında evde bulunan aile fertleri, komşuların yardımıyla son anda evden çıkartıldı.

Müdahale ve Sonuç

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

