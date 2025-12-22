DOLAR
Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve 45 Lyrica Hap Ele Geçirildi

Bayburt’ta düzenlenen operasyonda 23,76 gram bonzai ve 45 adet lyrica hap ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:36
Operasyon detayları

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda, D.K. isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde 23,76 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aynı operasyon sırasında ekipler tarafından üst araması yapılan O.A. isimli şahsın üzerinden ise 45 adet lyrica hap bulundu.

Olayla ilgili olarak iki şüpheliye de ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

