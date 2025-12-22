Bayburt’ta Uyuşturucu Operasyonu: Bonzai ve 45 Lyrica Hap Ele Geçirildi

Operasyon detayları

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda, D.K. isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde 23,76 gram bonzai ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aynı operasyon sırasında ekipler tarafından üst araması yapılan O.A. isimli şahsın üzerinden ise 45 adet lyrica hap bulundu.

Olayla ilgili olarak iki şüpheliye de ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma’ suçundan adli işlem başlatıldı.

